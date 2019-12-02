Второй за неделю: в Германии опять ограбили знаменитый музей

В столице Германии Берлине в ночь на субботу, 30 ноября, произошло ограбление музея Штази, который находится в здании министерства государственной безопасности ГДР.

Преступники вынесли восемь орденов, в частности, Маркса и Ленина, и драгоценности на сумму в несколько десятков тысяч евро, сообщило издание ВВС.

По состоянию на 2 декабря поиски воров продолжаются, передает "Интерфакс". Известно, что они проникли в музей через окно первого этажа и разбили четыре витрины.

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Грабители вынесли из музея жемчужное ожерелье, золотые обручальные кольца, кольца с драгоценными камнями и часы, которые были конфискованы Штази.

Некоторые украденные ордена стоят по несколько тысяч евро. Однако, как отметил директор музея Штази Йерг Дризельманн, не все украденные экспонаты были подлинными. Ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденого.

Здание музея Штази Википедия

Сообщается, что ограбление длилось не более 15 минут. Круглосуточной охраны у музея нет.

Музей Штази в Берлине располагается в здании бывшей штаб-квартиры этой спецслужбы, которая выполняла функции тайной полиции в ГДР.

После того, как Штази была распущена в 1990 году, в ее штаб-квартире обнаружили множество ценных вещей, изъятых сотрудниками Министерства у задержанных диссидентов.

Примеры похищенных медалей ВВС

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Германии произошло другое резонансное преступление. Утром 25 ноября грабители подожгли блок питания под мостом Августа, отключив электричество, после чего через окно пробрались в залы музея "Зеленые своды" в Дрездене. Они забрали исторические драгоценности, бриллианты и другие драгоценные камни.

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