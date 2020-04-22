В Германии одобрили испытания вакцины от COVID-19 на людях

В Германии официально утвердили клинический тест вакцины против коронавируса на людях.

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В эксперименте согласились принять участие 200 человек. Об этом со ссылкой на Федеральный институт вакцин страны сообщает The Independent.

Отмечается, что здоровые люди в возрасте от 18 до 55 лет получат сразу несколько вариантов вакцины, поскольку ученые изучают ее эффективность в обеспечении иммунитета против смертельного вируса.

В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса на людях bituk.media

В университете Джона Хопкинса убеждены, что на этот раз немецким ученым удалось разработали вакцину, которая действительно поможет сдерживать распространение коронавируса, которым заразились более 2,5 миллиона человек во всем мире.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что сейчас существует не менее 20 различных вакцин против COVID-19, в том числе несколько в стадии клинического испытания.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые ученые убеждены, что вакцина от коронавируса COVID-19, созданная слишком быстро и без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание.