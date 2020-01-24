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24 января • обновлено в 15:38
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В Германии неизвестный устроил стрельбу: много жертв

1.9т
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В пятницу, 24 января, в Рот-ам-Зе (Германия) произошла стрельба, в которой погибли меньшей мере 6 человек.

Как сообщают в Twitter немецкие полицейские, неизвестный открыл огонь по людям. На данный момент стрелок задержан.

Издание Focus пишет, что в результате стрельбы был ранены еще несколько человек. В полиции предварительно рассказали, что нападавший и жертвы знали друг друга.

На данный момент на месте преступления дежурят несколько полицейских с автоматами.

В Германии неизвестный устроил стрельбу: много жертв

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Германия
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Bild" пишет, что стрельба на почве бытового конфликта, не теракт.
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Суворов Александр
Суворов Александр
Этот стрелок ничем не отличается от укр.вояк,которые тоже начали стрелять и даже бомбить мирных граждан на юго востоке своей страны.
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