В Германии неизвестный устроил стрельбу: много жертв

В пятницу, 24 января, в Рот-ам-Зе (Германия) произошла стрельба, в которой погибли меньшей мере 6 человек.

Как сообщают в Twitter немецкие полицейские, неизвестный открыл огонь по людям. На данный момент стрелок задержан.

Издание Focus пишет, что в результате стрельбы был ранены еще несколько человек. В полиции предварительно рассказали, что нападавший и жертвы знали друг друга.

На данный момент на месте преступления дежурят несколько полицейских с автоматами.

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