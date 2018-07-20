В Германии неизвестный напал с ножом на людей: ранены 14 человек

На севере Германии 20 июля неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса, который ехал из Любека в Травемюнде.

По данным издания LN Online, 14 человек пострадали, серьезные ранения получили два человека, остальные – легкие травмы.

Как сообщается, мужчина вытащил нож из рюкзака. Это сразу заметил водитель. Он остановился и открыл дверь, чтобы люди могли выйти.

"Пассажиры выпрыгивали из автобуса и кричали. Это было ужасно", - рассказал очевидец.

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По словам еще одного свидетеля атаки, пассажир как раз уступал место пожилой женщине, когда неизвестный нанес ему удар в грудь ножом.

Преступника задержали. По предварительным данным, нападавший является 30-летним уроженцем Ирана. Полиция оцепила район ЧП. Смертельных случаев в результате происшествия не было. Подробности и мотивы уточняются.

Как с сообщал OBOZREVATEL, в мае в центре Парижа мужчина напал с ножом на прохожих. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Сообщалось, что нападавшим оказался чеченец.

В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти Франции сами виновна в нападении.