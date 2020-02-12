В Германии назван претендент на место Меркель

Бывший глава правящего в Германии Христианско-демократического союза Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Мерц ушел из политики в 2009 году из-за критики "большой коалиции" по противодействию финансового кризиса.

Фридрих Мерц euromag

Уйдя из политики, он работал корпоративным адвокатом во многих компаниях, наиболее известен как председатель Наблюдательного совета германского подразделения BlackRock.

В 2018 после решения Ангелы Меркель сложить полномочия председателя партии, Мерц принимал участие в выборах нового председателя, однако проиграл во втором туре с результатом 48,2% Крамп-Карренбауэр.

Как писал OBOZREVATEL ранее, лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на пост канцлера страны.

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