В Германии назвали Лукашенко нелегитимным и призвали уйти

Немецкий политик заявил, что Лукашенко потерял свою легитимность как президент Беларуси. (newsua.ru)

Вице-канцлер Германии и кандидат на этот пост от СДПГ Олаф Шольц выразил убеждение, что Александр Лукашенко, который был президентом Беларуси пять сроков подряд, потерял свою легитимность.

Он отметил, что не видит для него будущего в этой стране. Таким мнением немецкий политик поделился в интервью Funke Mediengruppe.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку", – заявил Шольц.

По его словам, белорусский народ страстно боролся за демократию, мирно выходя на улицы и выступая за свободу и справедливость.

При этом добавил, что демократическое движение в Беларуси хочет ладить как со своими восточными, так и с западными соседями.

Он также призвал Евросоюз более активно "поддерживать процесс самоосвобождения в Беларуси

"Вы хотите иметь хорошие и дружеские отношения с Россией и Европейским союзом. ЕС всегда должен помнить об этом. Европа должна активно поддерживать процесс самоосвобождения населения Беларуси, но не с целью создания новых сфер влияния для Евросоюза", – подчеркнул Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Александр Лукашенко заявил, что Беларусь исчезнет в случае вступления в НАТО и ЕС. Кроме того, он насмешливо поставил в пример Украину, которая, по его мнению, никогда не станет полноценным членом европейского сообщества.

Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства в Беларуси ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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