В Германии намекнули, что решение о новых санкциях против России уже есть

Юрий Сергиенко Экономика 17:41, 3.10.2020 Обновлено: 17:54, 3.10.2020

Европейский Союз обязательно введет санкции против России, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит данные об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу T-online.

ОЗХО должна подтвердить выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции.

"Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", – сказал министр.

Маас при этом заверил, что России не уйти от санкций.

"Такое вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. В этом вопросе в Европе есть общее мнение", – добавил глава МИД.

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