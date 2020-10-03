В Германии намекнули, что решение о новых санкциях против России уже есть
Европейский Союз обязательно введет санкции против России, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит данные об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью порталу T-online.
ОЗХО должна подтвердить выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции.
"Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен", – сказал министр.
Маас при этом заверил, что России не уйти от санкций.
"Такое вопиющее нарушение международного соглашения о химическом оружии не может остаться без ответа. В этом вопросе в Европе есть общее мнение", – добавил глава МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.