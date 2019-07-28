В Германии на ЛГБТ-марш принесли "Путина" и "Кадырова"

В немецком Берлине прошел парад против дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и других меньшинств.

Участники ЛГБТ-прайда принесли с собой различную символику, пишет Deutsche Welle. В том числе был замечен "радужный" флаг с портретами президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова и подпись "Нас не догонят!" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В параде приняли участие около 150 000 людей. О столкновениях в рамках прайда информации нет, но местные власти в целях безопасности решили закрыть метро.

Прайд в Берлине Скриншот

Марш прошел под девизом "Стоунволлу – 50: каждое восстание начинается с твоего голоса".

Прайд в Берлине Deutsche welle

В 1969 году в гей-баре "Стоунвол-инн" в США полиция устроила рейд. Потасовки перешли в многодневные массовые столкновения, в ходе которых пострадало большое количество членов ЛГБТ-сообщества и полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 стало известно, что в Чечне убили двух ЛГБТ-активистов, остальные вынуждены бежать в целях безопасности.

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