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В Германии на ЛГБТ-марш принесли "Путина" и "Кадырова"

1.9т Читать материал на украинском

В немецком Берлине прошел парад против дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и других меньшинств.

Участники ЛГБТ-прайда принесли с собой различную символику, пишет Deutsche Welle. В том числе был замечен "радужный" флаг с портретами президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова и подпись "Нас не догонят!" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В параде приняли участие около 150 000 людей. О столкновениях в рамках прайда информации нет, но местные власти в целях безопасности решили закрыть метро.

Прайд в Берлине

Прайд в Берлине

Скриншот

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Марш прошел под девизом "Стоунволлу – 50: каждое восстание начинается с твоего голоса".

Прайд в Берлине

Прайд в Берлине

Deutsche welle

В 1969 году в гей-баре "Стоунвол-инн" в США полиция устроила рейд. Потасовки перешли в многодневные массовые столкновения, в ходе которых пострадало большое количество членов ЛГБТ-сообщества и полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в январе 2019 стало известно, что в Чечне убили двух ЛГБТ-активистов, остальные вынуждены бежать в целях безопасности.

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Место
Германия
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
Обоз, вы грантик у Сороса взяли? что ни день, то статья об извращенцах
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
А шо Обос не рассказывает як на этом марше махали жовтно-блакитным прапором?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Только что выносил мусор, встретил внизу соседа, немца, и ради эксперимента пересказал ему содержание данной статьи. С одной небольшой перестановкой - Германию поменял на Россию, а Путина и Кадырова на Меркель и Штайнмайера. - Так, мол, и так, - говорю, - был сегодня в Москве парад ЛГБТ, несли радужные флаги с портретами Ангелы и Вальтера… Знаете, какой вопрос мне задал сосед? "А кто им разрешил? Они у наших политиков согласия спрашивали?" :) Подозреваю, у Путина с Кадыровым его тоже тоже никто не испросил.
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