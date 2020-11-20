В Германии мужчина с ножом напал на людей: много раненых

В немецком городе Оберхаузен мужчина напал с ножом и ранил четырех человек.

Происшествие случилось вечером 19 ноября, передает DW. Отмечается, что во время задержания полицией, нападавший получил ранения и его доставили в больницу.

Пострадавших с ножевыми ранениями также госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. В полиции заявили, что и нападавший, и пострадавшие будут получать интенсивную медицинскую помощь.

Мотивы совершения пока не установлены, но полицейские предварительно сообщили, что это мог быть "семейный конфликт". Отмечается, что нападение не имело признаки террористической деятельности. Для проведения расследования полиция Оберхаузен попросила подкрепления из Эссена.

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