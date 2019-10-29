Потерял сознание и сломал нос: немецкий министр публично упал со сцены. Видеофакт

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 29 октября упал с лестницы, покидая сцену форума цифровой экономики в Дортмунде, и получил травму головы.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что член правительства на время потерял сознание (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Спустя короткое время персонал пришел на помощь Альтмайеру. Сцену закрыли черным полотном, а публику попросили покинуть помещение.

Петер Альтмайер Скрин видео

"Министра доставили в одну из больниц Дортмунда. Врачи диагностировали у христианско-демократического политика рваную рану головы", – рассказали журналисты.

Инцидент также прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, министр чувствует себя хорошо.

"Я хочу направить сердечный привет Петеру Альтмайеру. Я говорила с ним, ему еще нужна небольшая помощь, но у него все хорошо и мы настроены оптимистично, что он вскоре будет снова в команде", – заявила Меркель.

Немецкое издание Bild сообщает, что у Альтмайера перелом носа, ушибы и ссадины. Кроме того, при падении у министра разбились очки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Когда начал играть немецкий гимн, канцлер не могла удержать свое тело, ее начало трясти, что отчетливо видно на видео.

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