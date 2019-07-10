В немецком городе Мюльхайм пятеро подростков из Болгарии изнасиловали 18-летнюю умственно отсталую девушку.

Двум детям по 12 лет, остальным – 14 лет, передает DW. Они заманили девушку на игровую площадку, затащили её в кусты и изнасиловали, сняв это на видео.

Подозреваемых задержала полиция, однако возраст уголовной ответственности в Германии – 14 лет, потому двоих насильников отпустили.

Одного из преступников уже два раза обвиняли в домогательствах, но из-за возраста не могли предъявить официальные обвинения.

"Уже в течение многих лет мы требуем снижения возраста уголовной ответственности", – заявил председатель профсоюза полиции Райнер Вендт.

В свою очередь глава немецкой ассоциации судей Йенс Гниза считает, что более строгое наказание не поможет в борьбе с молодежной преступностью.

В Германии дети изнасиловали умственно отсталую и сняли это на видео DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Песочин на Харьковщине двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

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