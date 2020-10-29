В Германии автомобиль въехал в толпу, есть погибший и раненые

Автомобиль въехал группу людей, ехавших на велосипедах по тротуару в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия)

Об этом сообщила газета Bild. Погиб один человек, еще как минимум трое получили тяжелые травмы.

Пока неизвестно, почему машину вынесло на тротуар. Пострадавших госпитализировали на спасательном вертолете.

RTL сообщил, что погиб ребенок. Эту информацию также подтвердил корреспондент информационного агентства NonstopNews.

По словам представителя полиции района Фирзен, в настоящее время нет доказательств того, что столкновение могло произойти умышленно.

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