В Германии арестовали учителя математики по подозрению в убийстве и каннибализме

В Берлине полиция арестовала учителя математики, подозреваемого в сексуально мотивированном убийстве и каннибализме.

Об этом сообщило BBC. В одном из парков в северной части города случайные прохожие обнаружили останки 44-летнего мужчины, который пропал два месяца назад.

Полицейские собаки привели правоохранителей к квартире 41-летнего учителя математики.

Представитель полиции сообщил берлинскому таблоиду BZ, что на одной из найденных костей присутствуют признаки, того, что мужчина стал жертвой людоеда, который мог руководствоваться "сексуальными мотивами".

Немецкое агентство DPA сообщило, что подозреваемый в убийстве, которого называют Стефаном Г., посещал "соответствующие интернет-чаты".

Об исчезновении инженера-электромеханика вечером 5 сентября, ставшего жертвой убийства, сообщили его соседи.

Немецкие СМИ сравнили этот случай со случаем "людоеда из Ротенбурга". Немецкий каннибал Армин Майвес, которого приговорили к пожизненному заключению в 2006 году, рассказал, что познакомился с мужчиной в интернет-чате для людей, заинтересованных в каннибализме. Он якобы получил от него согласие на отрезание пениса и убийство.

Во время судебного процесса Майвес утверждал, что по его оценке, в Германии проживает еще 800 каннибалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина, обезображенное тело которой нашли в пакете на берегу реки в Кривом Роге Днепропетровской области, погибла от рук своего любовника-каннибала. Правоохранители застали мужчину за поеданием ног жертвы.