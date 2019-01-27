В Гааге прогремел мощный взрыв: обрушились три дома

В Гааге на западе Нидерландов прогремел взрыв в жилом доме. В результате обрушились фасады трех зданий.

Об этом сообщает Telegram-канал tv360ru. Предварительная причина — утечка газа.

Из-под завалов уже вытащили троих человек, спасательная операция продолжается. Пока нет сведений о погибших в результате инцидента. Существует опасность обрушения зданий, предупредили спасатели. Эвакуируют всех жителей из соседних домов.

De hulpdiensten komen nog steeds in grote aantallen aan op de #JanVanDerHeijdenstraat #DenHaag. Nog niks bekend over het aantal slachtoffers. Meerdere brandweerwagens vanuit Leidschendam en Leidschenveen zijn nog onderweg. pic.twitter.com/Zs76J1QarA — Redactie District8 (@RedactieD8) January 27, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, в ночь на 31 декабря, в российском Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажки. Официальная причина — взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.

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