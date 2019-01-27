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В Гааге прогремел мощный взрыв: обрушились три дома

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В Гааге на западе Нидерландов прогремел взрыв в жилом доме. В результате обрушились фасады трех зданий.

Об этом сообщает Telegram-канал tv360ru. Предварительная причина — утечка газа.

Из-под завалов уже вытащили троих человек, спасательная операция продолжается. Пока нет сведений о погибших в результате инцидента. Существует опасность обрушения зданий, предупредили спасатели. Эвакуируют всех жителей из соседних домов.

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В Гааге прогремел мощный взрыв: обрушились три дома
В Гааге прогремел мощный взрыв: обрушились три дома

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, в ночь на 31 декабря, в российском Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме. В результате ЧП рухнул весь подъезд многоэтажки. Официальная причина — взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.

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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Щас выясниться, что Чепига и Баширов приезжали, рука кремля по-любому)))
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Да ничего они не напишут им команды не дадут
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