В Гааге продолжили слушания по делу МН-17: первые детали заседания

В понедельник, 28 сентября, в Гааге (Нидерланды) продолжилось судебное заседание по делу сбитого над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17.

Согласно графику на сайте Окружного суда Гааги, судебные слушания продлятся с понедельника по пятницу 2 октября.

Сообщается, что на заседании будет обсуждаться позиция стороны защиты. Оно должно продлиться до 2 октября, но в суде отметили, что этот срок зависит от хода заседания.

Также из-за пандемии COVID-19 слушания могут быть перенесены или отменены. В суде пояснили, что из-за коронавируса все присутствующие должны соблюдать обязательную дистанцию 1,5 метра, а люди с простудой, температурой или плохим самочувствием не будут допущены к процессу.

Отметим, что также будет вестись онлайн-трансляция судебного процесса.

Напомним, что 31 августа в Нидерландах возобновили судебные слушания по делу МН17. В суде обсуждали требования компенсации со стороны родственников погибших пассажиров.

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