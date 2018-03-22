В парламенте Нидерландов пытался повеситься человек: опубликовано видео

В зале парламента Нидерландов в Гааге пытался повеситься активист.

Как сообщает Telegraaf, мужчина последние два месяца митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.

Отмечается, что он находился на общественной галерее: вел себя нервно ходил туда-сюда, после чего привязал шнурок к перилам галереи и своей шеи и прыгнул.

По словам очевидцев, он пережил прыжок. К мужчине тут же подбежали социальные работники и депутаты и осторожно его подняли, чтобы не сломать шею. В парламент прибыла скорая и пострадавшего госпитализировали. К зданию парламента также прибыла полиция.

Дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали.

На кадрах видно испуг депутатов и слышно звук падения тела.

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