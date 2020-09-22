В Финляндии собаки будут "вынюхивать" коронавирус у пассажиров в аэропорту

В аэропорту столицы Финляндии Хельсинки с 23 сентября начнут использовать собак для распознавания людей, которые могут быть заражены коронавирусом.

В эксперименте задействуют 16 животных – по четыре на одну смену, пишет Washington Post.

Пассажиров будут просить провести салфеткой по коже, после чего эту салфетку будут давать обнюхать специально обученным собакам. Если собака распознает вирус, то пассажиру придется пройти на медицинскую проверку.

В Университете Хельсинки провели исследования, которые показали, что служебные собаки после специальных тренировок способны распознавать запах людей, инфицированных COVID-19, почти со 100-процентной точностью.

Напомним, что к подобному методу прибегли в Дубае. По словам медиков, эффективность такой проверки превышала 90%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке в конце июля скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19.