В Финляндии напали на министра: первые подробности и видео

В финском городу Вантаа мужчина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, однако его вовремя схватили.

По данным местного издания Iltalehti, это случилось 24 марта на фермерском рынке, где представители нескольких партий встречались с избирателями (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Тимо Сойни Yle

"Он пытался атаковать Сойни, но атака была заблокирована. Он ударил охранника бутылко", – рассказал кандидат от левого крыла Антеро Ээрола.

Iltalehti

Охранники скрутили нападавшего, на котором была куртка с нашивками организации "Солдаты Одина" – движение, которое появилось в 2015 году. Они выступают за ужесточение миграционного законодательства.

Движение "Солдаты Одина" News Now Finland

Уточняется, что полиция взяла это дело на контроль. Никто из правоохранителей не пострадал. Мотивы мужчины выясняются. После инцидента глава МИД продолжил встречу с избирателями и поблагодарил службу безопасности за молниеносную реакцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в столице Сомали прогремел мощный взрыв и раздалась серия выстрелов возле Министерства труда и социальных дел. Сотрудники ведомства убежали из здания после нападения.

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