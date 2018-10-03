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В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

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В американском городе Филадельфия в среду, 3 октября, произошла стрельба, в результате которой пострадало как минимум пять человек.

Как сообщает телеканал NBC Philadelphia, злоумышленники начали стрелять по людям около здания торгового центра

"В районе Джермантаун в северо-западной части Филадельфии неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по людям. Есть раненые, их точное число выясняется", - говорится в сообщении.

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В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

Место преступления

Скрин видео NBC

Инцидент случился около 15:00 по местному времени. Жертвы в возрасте от 19 до 23 лет находились возле универмага Dollar General. Полиция уточнила, что белый Chevrolet Impala остановился перед людьми, после чего из окон открыли стрельбу.

В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

Место преступления

Скрин видео NBC

В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

Место преступления

Скрин видео NBC

В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

Место преступления

Скрин видео NBC

В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

Место преступления

Скрин видео NBC

Оружие применили по меньшей мере два человека, они сделали около 20 выстрелов. Одна из жертв была ранена в голову, остальные четверо - в руки и ноги. пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

При этом официальной информации о том, удалось ли копам задержать преступников, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском Харфорде (северная часть штата Мэриленд) расстреляли трех человек, еще двое - ранены.

Место
СШАФиладельфия
Объект
стрельба
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