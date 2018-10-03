В Филадельфии близ ТЦ открыли беспорядочною стрельбу: много жертв

В американском городе Филадельфия в среду, 3 октября, произошла стрельба, в результате которой пострадало как минимум пять человек.

Как сообщает телеканал NBC Philadelphia, злоумышленники начали стрелять по людям около здания торгового центра

"В районе Джермантаун в северо-западной части Филадельфии неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по людям. Есть раненые, их точное число выясняется", - говорится в сообщении.

Место преступления Скрин видео NBC

Инцидент случился около 15:00 по местному времени. Жертвы в возрасте от 19 до 23 лет находились возле универмага Dollar General. Полиция уточнила, что белый Chevrolet Impala остановился перед людьми, после чего из окон открыли стрельбу.

Место преступления Скрин видео NBC

Место преступления Скрин видео NBC

Место преступления Скрин видео NBC

Место преступления Скрин видео NBC

Оружие применили по меньшей мере два человека, они сделали около 20 выстрелов. Одна из жертв была ранена в голову, остальные четверо - в руки и ноги. пострадавшие были оперативно доставлены в больницу.

При этом официальной информации о том, удалось ли копам задержать преступников, нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском Харфорде (северная часть штата Мэриленд) расстреляли трех человек, еще двое - ранены.