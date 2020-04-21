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21 апреля • обновлено в 15:38
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В Facebook пошли на радикальные меры из-за протестов против карантина

1.3т
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Администрация социальной сети Facebook заявила, что будет удалять страницы, посвященные акциям протеста против самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNN. По словам представителя Facebook Энди Стоуна, протесты идут вразрез с принципами социального дистанцирования штатов. Отметим, что в последние дни в США разразились протесты – из-за продления карантина многие американцы потеряли работу.

"Если правительство не запрещает проведение мероприятия в течение этого времени, мы разрешаем его организацию на Facebook. Но если события нарушают ограничения по социальном дистанцированим, то Facebook не будет их публиковать", – отметил Стоун.

В Facebook пошли на радикальные меры из-за протестов против карантина

Из Facebook уже были удалены анонсы массовых акций в Калифорнии, Небраске и Нью-Джерси. Власти этих штатов подчеркнули, что компания связывалась с ними и что они со своей стороны не просили блокировать страницы, а соцсеть решила сделать это по своей инициативе.

Представители Facebook отметили, что на те антиправительственные акции, организаторы которых будут напоминать о необходимости соблюдения дистанции, цензура распространяться не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Северной Осетии, Владикавказе, тысячи людей устроили митинг с требованием снять режим ограничений из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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