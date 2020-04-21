В Евросоюзе рассказали, когда смогут открыть границы Шенгенской зоны

Глеб Иванов Мир 12:35, 21.04.2020

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предположил, что границы Шенгенской зоны могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса до лета.

Об этом он рассказал в эфире bfmtv. Отвечая на соответствующий вопрос, еврокомиссар отметил: "Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать".

Брентон отдельно остановился на вопросе передвижения внутри Шенгенской зоны. По его словам, все страны не смогут выйти из карантина одновременно.

"Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", – подчеркнул он.

При этом Брентон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может закрыть свои границы до сентября 2020 года, что сделает невозможным международные путешествия для украинцев еще на несколько месяцев.

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Мир

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