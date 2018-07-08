В Евросоюзе подготовили мощный удар по пропагандистам: в России негодуют

Национальная ассамблея Франции приняла закон о борьбе с неправдивыми новостями, который предусматривает признание через суд недостоверности сообщений, опубликованных в период выборов.

Так, закон предусматривает возможность кандидатам в период выборов подавать в суд для удаления неправдивых сообщений. А социальные сети должны раскрывать источник финансирования рекламного контента, передает Politico.

Кроме того, будут расширены полномочия Высшего наблюдательного совета радио и телевидения. Теперь ведомство может препятствовать приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, которые подконтрольны иностранному государству.

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"Я рада, что парламент принял сбалансированный и эффективный текст, который поднимает этот вопрос на значительные масштабы, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии", - сказала министр культуры Франсуаз Ниссен.

Законопроект поддержали представители центристских партий, в том числе и "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона, а также умеренные демократы.

Лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция", депутат Жан-Люк Меланшон, со своей стороны, заявил, что "закон сделан для того, чтобы запретить Russia Today и Sputnik".

В российских СМИ также раскритиковали документ.

"Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ: ни о каких других иностранных изданиях, работающих во Франции или на французском языке, речи не идет. Ни одного примера недостоверного освещения выборов на нашем сайте никто не привел. Ни французские медиа, ни те, кто выдвинул этот закон. Так или иначе, мы с интересом наблюдаем за развитием событий и за тем, как стремительно растет посещаемость нашего сайта с момента начала кампании против Sputnik", - заявила руководитель Sputnik France Наталья Новикова, сообщает rg.ru.

Данный законопроект может быть оспорен Конституционным Советом Франции из-за возможных нарушений свободы слова.

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