В Евросоюзе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, передает swissinfo. По его словам, сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тысяч человек.

"Диагностика занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", – добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.

Черногория осталась одной стране в Евросоюзе без коронавируса

При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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