В Евросоюзе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, передает swissinfo. По его словам, сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тысяч человек.
"Диагностика занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", – добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.
Черногория осталась одной стране в Евросоюзе без коронавируса
При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.
Карта распространения коронавируса в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.
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