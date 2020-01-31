В Европу не пустят? ЕС жестко ответил Путину по раздаче паспортов РФ на Донбассе

В Евросоюзе заявили, что не признают паспорта, выданные Россией украинским гражданам на оккупированном Донбассе.

Там считают, что такие действия РФ являются посягательством на суверенитет Украины и противоречат Минским договоренностям. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что с таким призывом делегация Европейского Союза выступила на заседании Постоянного совета ОБСЕ 30 января в Вене.

ЕС призвал не признавать российские паспорта на Донбассе

"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", – подчеркнули делегаты.

Они также призвали другие страны-участницы ОБСЕ не признавать российские паспорта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителям оккупированной части Донецкой области массово раздали паспорта "ДНР" с ошибкой в написании слова "республика".

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