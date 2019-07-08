В Европе жестко поставили на место пропагандистов Кремля: в России обиделись

Великобритания отказала пропагандистам российских изданий RT и Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы

В Министерстве иностранных дел страны пояснили, что сделали это из-за распространения дезинформации этими ресурсами, передает AFP.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации", – сказала пресс-секретарь МИД.

В ведомстве добавили, что в конференции примут участие около 60 министров и больше тысячи журналистов со всего мира, в том числе, представители других российских изданий.

В ответ на это российское посольство назвало решение, касающееся РТ и Sputnik, "прямой политически мотивированной дискриминацией" и заявило, что оно подало жалобу.

Иллюстрация. Пропаганда РФ Информационное сопротивление

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