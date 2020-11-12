В Европе зафиксировали первый случай хантавируса

В Германии зафиксировали первый случай инфицирования хантавирусом Сеул человека, которого заразило домашнее животное.

Об этом сообщила пресс-служба клиники Charite со ссылкой на исследование группы ученых. Исследователи смогли подтвердить наличие вируса у молодой пациентки и ее домашней крысы.

После многочисленных вспышек в начале XXI века синдромы хантавирусной болезни привлекли к себе все большее внимание общественности.

Хантавирус Сеул, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с гораздо большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание.

Однако даже за пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от грызуна человеку.

По словам автора исследования профессора Хофманна, вирус, вероятно, был доставлен в Европу крысами на кораблях.

Зараженное животное, выведенное для домашнего использования, скорее всего, было импортировано из другой страны.

После развития симптомов острой почечной недостаточности пациентке потребовалась интенсивная терапия, и она была госпитализирована на несколько дней.

Анализы подтвердили предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Однако вид хантавируса, ответственного за это, оставался неясным.

Специалисты Института Фридриха Лёффлера смогли выяснить, что домашняя крыса пациентки была инфицирована тем же вирусом.

По мнению ученых, это подтверждает, что болезнь передалась человеку от животного.

"Тот факт, что этот патоген был подтвержден у домашних крыс, также означает, что вирус может быть экспортирован через торговлю этими животными практически в любую точку мира", – подчеркнул Хофманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, мир всколыхнула новость об очередном "новом" вирусе, от которого в Китае умер человек. Как выяснилось, речь шла о мужчине, который скончался в результате заражения хантавирусом.