В Европе вспыхнула опасная лихорадка: есть первая жертва

Карина Бондаренко Мир 07:15, 21.08.2020

В Испании сообщили о первой жертве от вируса лихорадки Западного Нила.

Скончался 77-летний житель провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия), пишет агентство EFE. Пациент несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что вспышка затронула уже 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила – острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.

Как писал OBOZREVATEL ранее, влажность в помещении может влиять на распространение коронавируса.

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