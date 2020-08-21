В Европе вспыхнула опасная лихорадка: есть первая жертва

В Испании сообщили о первой жертве от вируса лихорадки Западного Нила.

Скончался 77-летний житель провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия), пишет агентство EFE. Пациент несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что вспышка затронула уже 35 человек, из них 32 были госпитализированы.

Вирус лихорадки Западного Нила – острое инфекционное заболевание. Чаще всего его переносчиками являются комары.

Как писал OBOZREVATEL ранее, влажность в помещении может влиять на распространение коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!