В Европе вновь ввели карантин из-за вспышки COVID-19: названы регионы

Несколько городов в европейских странах, которые ранее смягчили ограничения из-за коронавируса, ввели локальный карантин.

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Причиной стали всплески новых случаев COVID-19. Об этом со ссылкой на Euractiv пишет "Европейская правда".

Например, в округе Гютерсло в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Германии повторно закрыли школы и детские сады – до начала летних каникул 29 июня. Так чиновники пытаются замедлить распространение коронавирусной инфекции после того, как она была обнаружена у сотрудников одного из местных производств.

Тогда как в северной Греции всех жителей общины Ехинос в Ксанти власти подвергли строгому карантину на неделю, чтобы избежать распространения COVID-19. Отмечается, что в последние дни в регионе было зарегистрировано 73 новых случая инфицирования и четыре смерти.

В свою очередь в Словении руководитель группы, консультирующей относительно коронавирусу Министерство здравоохранения, призвал немедленно ввести жесткие меры после того, как в некоторых соседних странах было зарегистрирован рост количества пациентов с COVID-19.

Об усилении карантинных ограничений из-за рекордно высокого уровня новых случаев коронавируса заявили и в Болгарии. Там количество инфицированных достигло 3453. При этом по меньшей мере 35 человек в Шуменском районе заразились COVID-19 из-за халатности местного фельдшера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пекине усилили карантинные меры из-за новой вспышки COVID-19. Там снова закрыли школы, несколько жилых комплексов, а части населения запретили покидать город.