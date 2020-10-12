В Европе усиливают карантин из-за COVID-19: статистика снова ухудшилась

Страны Европы ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавирусной инфекции. Ведь у некоторых в последнее время наблюдается значительный рост количества новых больных.

Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции. Также на усиление карантинных мер пошли Польша и ранее Великобритания.

Германия ограничила гражданам досуг

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что тем городам, где фиксируется высокое число заражений, отведут около 10 дней на замедление скорости распространения коронавируса. Иначе, подчеркнула она, придется ввести жесткие ограничительные меры.

Пока же в Берлине барам и ресторанам разрешили работать только до 23:00, такой график будет в силе до 31 октября. Аналогичные ограничительные меры вводятся в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне. Также в городах ограничат часы работы всех магазинов. Под исключение попали только аптеки и станции заправки автомобилей.

В Германии бары и рестораны будут закрываться в 23:00 до 31 октября

Чехия готовится к режиму изоляции

В Чехии четвертый день подряд регистрируют рекордно высокое количество заражений COVID-19. По данным местного Минздрава, за сутки 11 октября в стране зарегистрировали 8 тыс. 618 новых случаев, тогда как днем ранее выявили 5 тыс. 394 больных.

В общем в Чехии, где проживает 10,7 млн человек, с начала пандемии диагностировали уже более 109,3 тыс. заражений коронавирусом, скончались от него 905 человек.

Более того, по данным европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, в Чехии за последние две недели зафиксирован самый быстрый рост заражений COVID-19 в Европейском Союзе. Страна, где на 100 тыс. человек приходится 398 инфицирований, опережает Испанию (307 случаев на 100 тыс. человек) и Нидерланды (304 случая).

Данные по коронавирусу в Германии и Чехии Worldometers

Власти Чехии призвали граждан проявлять ответственность, но при этом рассматривают возможность введения нового режима изоляции.

По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, ситуация очень серьезная, поэтому необходимо, чтобы люди соблюдали меры безопасности, иначе придется ввести еще более жесткие ограничения.

"И мы не можем исключать режим изоляции", – сказал он.

С 12 октября в Чехии уже закрывают кинотеатры, театры, музеи и галереи. Тем временем университеты и старшая школа переходят на дистанционный формат обучения. Также запрещается проведение спортивных мероприятий.

Данные по коронавирусу в Великобритании и Польше Worldometers

Кто еще решился на новые ограничительные меры

Отметим, что в Великобритании эксперты в области здравоохранения призвали носить защитные маски всех сотрудников офисов – но лишь в том случае, если они находятся в помещении не одни.

Тогда как в Польше граждан обязали носить маски во всех общественных местах. За последние сутки там выявили рекордно высокое для страны число заражений COVID-19 – более 4 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что количество новых случаев коронавируса в мире, начиная с сентября, ежедневно увеличивается из-за резкого роста заболевших в Европе. Но при этом смертность от COVID-19 остается почти неизменной.