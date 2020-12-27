В Европе стартовала массовая вакцинация от коронавируса: кто получит 'дозу' и чем обеспокоен Европол

В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.

Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала пока среди людей из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других. При этом Европол предостерег об опасности мошенничества с вакциной против COVID-19, объявления о "продаже" которой уже появились в сети.

Европейские страны закупили достаточное для себя количество доз вакцины производства американской компании Pfizer совместного с немецкой BioNTech – Comirnaty (BNT162b2). Поскольку именно ее европейский регулятор разрешил использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией. Для первого этапа европейской кампании вакцинации препарат производят на заводах Pfizer в Бельгии.

Известно, что Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и вместе с ними Швейцария, которая не входит в ЕС, заключили договор о координации своих стратегий вакцинации. Такой план должен способствовать "быстрому" обмену между странами данными о ходе и результатах вакцинации, информированию населения о ней, а также борьбе с дезинформацией о препаратах.

Германия

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что 27 декабря прививки сперва начнут делать для жителей домов престарелых и работающего там персонала. Позже инъекции получат все желающие граждане старше 80 лет. В приоритете для вакцинации также сотрудники соцслужб, медики, персонал отделений интенсивной терапии и служб скорой помощи.

Далее прививки будут делать людям старше 70 и 60 лет, а также у кого есть хронические заболевания, повышающие риск тяжелого течения болезни – заболевания почек или печени, рак или аутоиммунные болезни. Постепенно провакцинируют медиков других категорий, правоохранителей, пожарных, преподавателей и тех, кто работает в розничной торговле.

Франция

Министр здравоохранения Оливье Вернан отметил, что 27 декабря прививки против COVID-19 в стране сделают всего нескольким десяткам человек из домов престарелых в Париже и Бургундии.

Тогда как жителей всей Франции правительство рассчитывает привить в три этапа:

до февраля – в основном пожилых граждан (около миллиона человек);

далее – люди, которые находятся в группе риска из-за работы, хронических заболеваний или возраста (почти 14 млн человек);

с весны прививку получат все остальные желающие.

Испания

Министерство здравоохранения страны разделило население на 15 групп, каждая из которых будет допущена к вакцинации в порядке очереди:

первый этап (январь-март 2021 года) охватит около 2,5 млн человек – жители и персонал домов престарелых, медработники и люди из групп риска;

следующие две фазы (с апреля по июнь и с июля по сентябрь) – решение о том, какие группы в каком порядке будут получать вакцину, пока не принято.

Австрия

К концу 2020 года в страну поставят всего 10 тыс. доз препарата, а всего – 24 млн. Вакцинация начнется сперва в домах престарелых Нижней Австрии и Вены. На втором этапе (февраль-март 2021 года) прививку получат медики и представители "системно значимых" профессий – полицейские, преподаватели, сотрудники пищевой промышленности, работники транспортных компаний и др. Далее прививки будут делать всем желающим.

Италия

Итальянское правительство заказало одну их самых массовых поставок вакцины Pfizer – 1,8 млн доз. Препарат распределят между медперсоналом, социальными работниками, пожилыми гражданами и другими уязвимыми категориями граждан. Первую прививку сделают 27 декабря медсестре одной из римских больниц.

Бельгия

В этой стране вакцинация стартует с 28 декабря – первым прививку должен получить 96-летний житель дома престарелых во Фландрии. После пожилых бельгийцев и сотрудников домов престарелых планируют провакцинировать медработников.

Люксембург

Страна планирует начать вакцинацию 28 или 29 декабря, первыми инъекции сделают медикам, работающим с коронавирусными больными.

Чехия

По словам премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, 10 тыс. доз, которые получит страна до конца года, распределят между Богемией и Моравией. Также одна из коробок с 4870 дозами вакцин, отправится в Брно.

Болгария

Как заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев, первые дозы вакцины распределят между медиками трех городов – Софии, Пловдива и Бургаса. Власти намерены распределить препарат среди 5 тыс. медиков. Вторую партию в 52 тыс. доз в Болгарии ожидают в январе. Пока примерно 47% медиков страны изъявили желание получить прививку против коронавируса.

Венгрия

Премьер-министр Виктор Орбан 23 декабря заявил, что вакциной Pfizer 27 или 28 декабря в стране начнут делать прививки сотрудникам коронавирусных больниц.

Стоит отметить, что в октябре Венгрия объявила о планах импортировать российскую вакцину "Спутник V", которая не одобрена европейскими регулирующими органами. Это вызвало упреки со стороны Брюсселя. Однако, как пишет CNN, страна все ровно продвигала свой план использования российской вакцины, объявив, что от 3 тыс. до 5 тыс. ее граждан могут принять участие в клинических испытаниях препарата с РФ. Вместе с тем Венгрия ведет переговоры о поставке вакцин с Китаем и Израилем.

Нидерланды

В стране вакцинация начнется после Нового года – 8 января. По информации местного Минздрава, они не успели подготовить к кампании ИT-инфраструктуру, не разработали рекомендации и скрипты для персонала call-центров. Но первыми на прививки в Нидерландах пригласят тех, кто работает в домах престарелых, ухаживает за инвалидами и оказывает медицинскую помощь.

В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в Евросоюзе глава Европола Катрин де Болль предупредила о реальной опасности того, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом на прививки.

Болль говорит, что в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины, которые публикуют мошенники. Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла специалист.

Также она отметила, что правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса.

"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", – цитирует ее слова DW.

Европол уже идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

Отметим, что ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предсказал всплеск преступлений во время поставок "жидкого золота" – вакцины против коронавируса.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что для иммунизации населения от COVID-19, скорее всего, наша страна может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Его прогноз основывается на производственных возможностях фармкомпании и на возможностях нашей страны. Клинические испытания препарата AstraZeneca показали его эффективность в 70%. В отличие от Pfizer/BioNTech и Moderna оксфордская вакцина может храниться при температуре от +2 до +8°C.

По словам Кузина, именно эти особенности прививки AstraZeneca большее соответствуют украинским реалиям. Он отметил, что при подаче Украиной заявки в COVAX, были учтены все технические возможности для хранения вакцины.

Известно, что вакцину от COVID-19 от AstraZeneca люди начнут получать с 4 января. Как сообщает The Telegraph, вскоре соответствующий препарат будет одобрен национальным регулирующим органом по лекарственным средствам Великобритании, и в течение первых двух недель распространения этой вакцины прививки сделают два миллиона желающих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне, 26 декабря, первые вакцины от коронавируса, одобренные в Европейском Союзе, были доставлены во все страны ЕС.

Израильский медик Роман Гольдман, сотрудник Первого медицинского центра Тель-Авива пояснил, что от вакцины производства Pfizer и BioNTech против коронавируса возможны легкие побочные эффекты, но они не опасны.