В Европе снизилась заболеваемость COVID-19 на фоне локдауна – ВОЗ

В европейских странах на прошлой неделе, с 23 по 29 ноября, снизилось количество новых случаев коронавируса.

Об этом на брифинге 30 ноября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщается в Twitter ВОЗ. Он уточнил, что этому способствовали карантинные меры.

"На прошлой неделе в Европе зафиксировано первое снижение количества новых случаев COVID-19 с сентября. Это произошло благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, принятых в последние недели", – подчеркнул он.

При этом Гебрейесус добавил, что радоваться пока рано, потому что рост заболеваемости и смертности фиксируется в других странах.

По данным на 30 ноября, в Европе с начала пандемии зафиксировано 17,2 млн случаев заражения (+125 тысяч за последние сутки). Из них 7,2 млн пациентов выздоровели и 392 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала ноября практически все европейские страны вернули строгий карантин для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. В каждой из них свой вариант ограничений, некоторые вводили полный локдаун, некоторые – частичный.