В Европе смертность от коронавируса возрастет в 4-5 раз, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрелем 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте ООН, директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге заявил, что сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза, зато сократилась смертность в 5 раз.

Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний обнаруживают у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов.

Однако, по его словам, сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

"Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 года ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", – сказал Клюге.

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отступит сама по себе, но мы можем этого добиться", – подчеркнул глава европейского бюро ВОЗ.

По расчету организации, простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей, могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ заявила о неэффективности целого списка лекарств против COVID-19.