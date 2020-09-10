В Европе разоблачили аферу со средствами защиты от COVID-19 на 830 тысяч евро

В Нидерландах полиция задержала шесть человек, подозреваемых в масштабной афере со средствами защиты от коронавируса.

Клиенты мошенников из-за границы заплатили за товар 830 тысяч евро (более 27 млн гривен), но так его и не получили, передает "Укринформ".

"Шесть человек были задержаны в Гааге по подозрению в причастности к мошенничеству в отношении средств защиты для борьбы с коронавирусом", – уточнили правоохранители.

Речь идет о мужчинах и женщинах в возрасте от 31 до 69 лет. Продажей каких именно средств защиты занимались подозреваемые, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, папа Римский Франциск во время встречи с верующими в Ватикане 9 сентября публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".