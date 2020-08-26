В Европе подтвердили случаи повторного заражения коронавирусом

Вирусологи в Бельгии и Нидерландах 25 августа зафиксировали по одному случаю повторного заражения коронавирусом.

Исследование генома вируса показало, что єто именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования, сообщает Deutsche Welle.

В Нидерландах дважды заразился пожилой мужчина со слабым иммунитетом. Пациент в Бельгии заразился COVID-19 во второй раз через три месяца после выздоровления. Во втором штамме вируса исследователи обнаружили 11 мутаций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, китайские ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом. Им стал 33-летний местный житель, заболевший второй раз через 4,5 месяца после первого случая COVID-19

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