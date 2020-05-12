В Европе нашли две уникальные мутации коронавируса

В Эстонии выявили две уникальные мутации коронавируса.

Как передает "Интерфакс", ученые Тартуского университета изучили геномные последовательности COVID-19 у шести пациентов.

По их словам, "по сравнению с первоначальным штаммом, распространявшимся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии".

Все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса SARS-CoV-2. Его распространение связывают с северной Италией.

"Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями, в Эстонии появились еще две мутации генома вируса", – подчеркнули ученые.

Коронавирус. Иллюстрация kiev.vgorode.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые из США обнаружили новый штамм COVID-19, который, по их данным, является еще более заразным.