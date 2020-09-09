В Европе стремительно растет количество больных COVID-19: инфекционист объяснил причины

Стремительный рост новых случаев коронавируса во всех странах Европы связан в первую очередь с увеличением количества тестирований.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал известный украинский инфекционист Владимир Курпита. По его словам, чем больше больных обнаруживают – тем уменьшается процент тяжелых и летальных случаев.

Напомним, что во Франции, Германии, Испании, Италии, согласно официальной статистике, наблюдается значительный рост числа новых инфицированных. Доходит до 4 тыс. в сутки.

"В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой. Теперь тестирование увеличили, что правильно. Таким образом, уменьшается процент тяжелых и летальных случаев", – объяснил Курпита.

По словам инфекциониста, несмотря на уже немалое число заболевших, коллективный иммунитет от коронавируса все еще низкий.

"Даже в Италии или Испании, где было очень много больных весной 2020-го года, переболело максимум 2-3% населения. Те, кто не болел, потенциально считаются чувствительными к COVID-19. Поэтому эпидемия будет развиваться во всех стран северного полушария дальше", – заверил медик.

Больше о распространении коронавирусной инфекции в Украине и в странах ЕС – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению бывшего санитарного врача Украины Святослава Протаса, в октябре-ноябре количество зараженных COVID-19 в Украине может достигать до 200 тысяч в неделю.