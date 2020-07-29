В Европе началась вторая волна коронавируса: заявили о первых признаках

Борис Джонсон заявил о второй волне коронавируса. Коллаж

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы уже началась вторая волна коронавируса.

Политик сделала заявление, отстаивая 14-дневный карантин для тех, кто приезжает из Испании, сообщает ВВС.

Джонсон отметил, что правительство должно быстро принимать решения против других стран в случае необходимости.

"Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе – у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", – сказал Джонсон.

Его заявление появилось после того, как премьер-министр Испании назвал решение Великобритании об изменении правил для Испании "несправедливым".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения признала тот факт, что коронавирус нового типа COVID-19 не станет сезонным заболеванием, а мир погрузился в одну большую волну пандемии.