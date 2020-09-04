В Европе исчезли анализы жертвы отравления "Новичком"

Из финской лаборатории VERIFIN бесследно исчезли образцы анализов бизнесмена Емельяна Гебрева, который стал жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в Болгарии в 2015 году. Позже стало известно, что это был "Новичок".

Об этом пишет The Insider. Первые исследования в этой лаборатории показали, что покушение на Гебрева было совершено с применением боевого отравляющего фосфорорганические вещества, подпадающего под запрет химического оружия.

После отравления в марте 2018 бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Новичком", власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв "Новичком".

Но лаборатория VERIFIN, которая обязана хранить образцы, не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли. Расследование в Болгарии (уже установившее много деталей преступления) пришлось приостановить.

Напомним, 28 апреля 2015 года во время делового ужина Гебрев потерял сознание, его состояние постоянно ухудшалось – вскоре он впал в кому. С похожими симптомами (но в несколько лучшем состоянии) в тот же вечер были госпитализированы сын Гебрева и один из топ-менеджеров Emco.

По версии прокуратуры Болгарии, их пытались отравить в Софии неопознанным веществом, которое, согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, могло быть нервно-паралитическим ядом класса "Новичок". Бизнесмен, в свою очередь, заявлял, что его, возможно, хотели отравить в целях развала болгарской военной промышленности. В феврале 2020 года болгарская прокуратура заподозрила сотрудника ГРУ Егора Гордиенко в покушении на Гебрева.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель объявила результаты токсикологического анализа проб, взятых у отравленного российского политика Алексея Навального – он стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок".