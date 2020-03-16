В Европе еще одна страна ввела ЧП из-за коронавируса

В Румынии из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта, ввели чрезвычайное положение.

Указ об этом подписал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Agerpress.

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала недели", – заявил глава государства.

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