Главная Новости
16 марта • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Европе еще одна страна ввела ЧП из-за коронавируса

541
Читать материал на украинском

В Румынии из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19 с понедельника, 16 марта, ввели чрезвычайное положение.

Указ об этом подписал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает Agerpress.

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала недели", – заявил глава государства.

Новость обновляется…

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги