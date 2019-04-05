В ОБСЕ "прикрыли" нападение России на Украину: разгорелся скандал

Депутаты Европейского парламента обвинили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в цензурировании их позиции относительно роли России в конфликте на востоке Украины.

Как передает "Радио Свобода", евродепутаты утверждают, что перед пресс-конференцией миссии международных наблюдателей 1 апреля БДИПЧ ОБСЕ обратилось к представителю Европарламента за комментарием для совместного пресс-релиза. Глава делегации от Европарламента Дариуш Росати предоставил текст, в котором упоминалась "развязанная Россией война против Украины".

Спустя несколько часов после этого БДИПЧ ОБСЕ попросил Росати заменить эту формулировку фразой "конфликт на востоке". После отказа стороны согласились, что комментарий вообще не попадет в пресс-релиз. Но перед самым началом пресс-конференции наблюдатели получили финальную версию документа, в котором "к огромному удивлению всех присутствующих" была цитата от имени Европарламента в отцензурированном виде, речь шла именно о "конфликте на востоке", а не "развязанной Россией войне".

Евродепутаты назвали этот инцидент "беспрецедентным и недопустимым". В их письме сказано, что "вопрос, о котором идет речь, является чрезвычайно серьезным". Перед вторым туром выборов Европейский парламент требует объяснений со стороны БДИПЧ ОБСЕ и отметив, что инцидент может подорвать рабочие отношения и доверие между двумя организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед первым туром выборов президента Украины ЦИК отказал в регистрации международными наблюдателями граждан России, поскольку последняя является страной-агрессором.

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