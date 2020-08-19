В Европарламенте призвали немедленно ввести санкции против Беларуси

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал "без промедления" усилить давление путем санкций на режим Александра Лукашенко в Беларуси.

В частности, за нарушения прав человека и свобод в стране. С таким обращением европейский чиновник выступил на виртуальном саммите ЕС по ситуации в Беларуси 19 августа, передает пресс-служба ведомства.

"Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа были освобождены, реабилитированы и чтобы они получили компенсацию", – подчеркнул он.

По словам Сассоли, будущее Беларуси может быть определено только ее собственными гражданами посредством нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Без вмешательства в кризис, который переживает страна, это было бы недопустимо.

При этом санкции против белорусского государства, отметил он, могут включать замораживание активов тех, кто причастен к массовым репрессиям против граждан страны.

Также глава Европарламента отметил, что сейчас есть основания опасаться эскалации репрессий и иностранного военного вмешательства в белорусскую ситуацию.

"И у меня есть четкое послание для тех, кто считает, что они могут разделить нас: нет европейцев, которые бы не беспокоились. Мы, европейцы, едины в озабоченности, тревоге, и я желаю, чтобы этот Совет подтвердил, что наш ответ правильный. Думаю, вы все согласны с тем, что наш долг – сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и привлечь виновных к ответственности", – подытожил Сассоли.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Первый подчеркнул, что "только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис" в этой стране.

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