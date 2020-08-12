В Европарламенте назвали Тихановскую избранным президентом Беларуси

Депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене назвала кандидата в президенты Беларуси, главную контурентку Александра Лукашенко Светлану Тихановскую "избранным президентом" страны.

На своей странице в Twitter политик написала, что Тихановская находится в Литве в безопасности.

"Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве в безопасности", – написала Юкнявичене.

Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей. Позже она записала еще одно обращение, в котором читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.

СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.

Представитель штаба Тихановской Мария Колесникова подтвердила, что запись могла быть сделана под давлением.

Раса Юкнявичене / Twitter

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