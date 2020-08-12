В Европарламенте назвали Тихановскую избранным президентом Беларуси
Депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене назвала кандидата в президенты Беларуси, главную контурентку Александра Лукашенко Светлану Тихановскую "избранным президентом" страны.
На своей странице в Twitter политик написала, что Тихановская находится в Литве в безопасности.
"Избранный президент Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве в безопасности", – написала Юкнявичене.
Напомним, что Тихановская покинула страну в ночь на 11 августа. Позже она опубликовала свое обращение, в котором призналась, что выехала ради своих детей. Позже она записала еще одно обращение, в котором читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.
СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.
Представитель штаба Тихановской Мария Колесникова подтвердила, что запись могла быть сделана под давлением.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить КГБ. Но 10 августа ее штаб сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК.
Позже глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится на свободе и в безопасности в его стране.
Также глава литовского МИД отметил, что ее насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.