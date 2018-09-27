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ПолитикаЭкономика

''В это трудно поверить!'' В России озвучили неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии 

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Источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования, проведенного Минобороны по факту катастрофы Ил-20 в Сирии.

По его словам, сказанные сразу после трагедии слова президента РФ Владимира Путина о "цепи трагических случайных обстоятельств" надо воспринимать практически буквально, пишет газета "Взгляд".

"В это трудно поверить, но ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20. Она просто задела винты самолета в полете по направлению к израильскому F-16", - отметил генерал ВВС РФ.

Ил-20

Ил-20

По его словам, ракет было две, полет первой ракеты мимо себя экипаж видел и доложил об этом на землю, а вторая, предположительно, лишь задела самолет, разрушила винты, вызвала пожар – но не взорвалась.

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"Экипаж боролся с пожаром, включал вторую и третью систему пожаротушения (первая включилась автоматически), докладывал обстановку на землю, но катастрофы не удалось избежать", - добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выдвинули несколько версий возможного крушения Ил-20. По одной из них, на борту случился "критический инцидент".

Международные эксперты прогнозируют, что военная ошибка в Сирии может стоить и России, и Израилю ухудшения позиций в этой стране.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад снял с себя ответственность за крушение самолета, обвинив Израиль.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Место
Россия
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Вот это сказочник! Невероятный д0лб0еб! Да что говорить у них полковники геи, шпилят друг друга. Что говорить о генералах?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Теперь зона ПВО Сирии накроет всю территорию Израиля и даже больше, отлетались еврейчики.
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
Русский Солдат, а с400 накрывает только половину?
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