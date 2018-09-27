''В это трудно поверить!'' В России озвучили неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии 

Источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования, проведенного Минобороны по факту катастрофы Ил-20 в Сирии.

По его словам, сказанные сразу после трагедии слова президента РФ Владимира Путина о "цепи трагических случайных обстоятельств" надо воспринимать практически буквально, пишет газета "Взгляд".

"В это трудно поверить, но ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20. Она просто задела винты самолета в полете по направлению к израильскому F-16", - отметил генерал ВВС РФ.

Ил-20

По его словам, ракет было две, полет первой ракеты мимо себя экипаж видел и доложил об этом на землю, а вторая, предположительно, лишь задела самолет, разрушила винты, вызвала пожар – но не взорвалась.

"Экипаж боролся с пожаром, включал вторую и третью систему пожаротушения (первая включилась автоматически), докладывал обстановку на землю, но катастрофы не удалось избежать", - добавил генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выдвинули несколько версий возможного крушения Ил-20. По одной из них, на борту случился "критический инцидент".

Международные эксперты прогнозируют, что военная ошибка в Сирии может стоить и России, и Израилю ухудшения позиций в этой стране.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад снял с себя ответственность за крушение самолета, обвинив Израиль.