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"В это превратится вся Европа!" На росТВ разразились зловещими угрозами из-за Нотр-Дама

2.5тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист Игорь Коротченко, именующий себя военным экспертом, назвал пожар в соборе Парижской Богоматери предвестником мировой войны и заявил, что это демонстрация будущего Европы.

Странными угрозами рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Катастрофа

Катастрофа

Pixabay

"Вот эта трагедия в Париже, это действительно общемировая трагедия. Это знамение, во что может превратиться Европа, если будет продолжен курс на конфронтацию на Третью мировую войну. Вот во что может превратиться вся Европа, если она будет послушно следовать в фарватере американских военных планов! Размещение американских систем средней дальности, нацеленных на Россию, толкает мир к Третьей мировой войне", — нагло заявил Коротченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коротченко обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

По его словам, в течение пяти-шести часов армия РФ будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием по украинским военным группировкам, штабам, резиденции верховного главнокомандующего, аэродромах, где сосредоточена военная авиация и ракеты.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Старостин Владислав
Старостин Владислав
феерический бред обкуренного автора и такого же обкуренного редактора допустившего публикацию этого словесного кала... микс из надерганных и смешанных фактов, срежиссированный так, чтобы существа с отрицательным IQ смогли это схавать...
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Забралов Ник
Забралов Ник
які ж вони лишньохромосомні.... це патологічна ненависть до людяності у всьому.. їх не виправити на Землі..
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Вся мерзость кацапской падали в одной фразе. Казларыльня должна быть полностью изолирована, и чем плотнее изоляция, тем быстрее кацапские шизики друг-друга утилизируют.
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