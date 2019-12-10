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10 декабря • обновлено в 19:42
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Подарили Зеленскому велосипед: в Эстонии впервые прокомментировали курьез

1.5т
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому велосипед с для продвижения продукта в других странах и не преследовала цели посмеяться над коллегой.

Такое заявление она сделал на встрече с журналистами из разных стран, на которой побывал и представитель Украины Денис Казанский. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Пользуясь случаем, спросил, почему она решила подарить Зеленскому велосипед и было ли это троллингом. Сказала, что нет. Велик эстонского производства. Подарили в рекламных целях, чтобы сделать промоушен своему продукту", – написал Казанский.

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В Эстонии сказали, зачем подарили велосипед Зеленскому

В Эстонии сказали, зачем подарили велосипед Зеленскому

zik.ua

"Ну а кому ещё дарить велосипед, как не Зеленскому", – сыронизировал он.

Подарили Зеленскому велосипед: в Эстонии впервые прокомментировали курьез

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда. Это стало поводом для массы шуток и мемов в сети.

  • Выяснилось, что стоимость средства передвижения – 2490 евро.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Керсти Кальюлайд Владимир Зеленский Денис Казанский
Место
Эстония
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Пересматривал Перевозчик-3. Бабенка обиделась, когда Стетхем её, украинку, назвал русской. И с присущей гордостью и незалежностью заявила что "мы другие по мышлению и по сердцу", затем обожралась наркотиков, украла водку, и нассала посреди магазинчика. Интересно авторы сценария мыслят...)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zhikharev Dmitry, интересно свинья м росеи тут визжит! У тебя, мент поганый, самих ресурсов нет? Отвечать, мусор? Шо тут забыл, скот?
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