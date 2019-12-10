Подарили Зеленскому велосипед: в Эстонии впервые прокомментировали курьез

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому велосипед с для продвижения продукта в других странах и не преследовала цели посмеяться над коллегой.

Такое заявление она сделал на встрече с журналистами из разных стран, на которой побывал и представитель Украины Денис Казанский. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Пользуясь случаем, спросил, почему она решила подарить Зеленскому велосипед и было ли это троллингом. Сказала, что нет. Велик эстонского производства. Подарили в рекламных целях, чтобы сделать промоушен своему продукту", – написал Казанский.

В Эстонии сказали, зачем подарили велосипед Зеленскому zik.ua

"Ну а кому ещё дарить велосипед, как не Зеленскому", – сыронизировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда. Это стало поводом для массы шуток и мемов в сети.

Выяснилось, что стоимость средства передвижения – 2490 евро.

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