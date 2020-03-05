В Эстонии аптеки решили отдать фармацевтам: подробности медреформы

В Эстонии с 1 апреля 2020 года согласно новому законодательству владельцами аптек могут быть только фармацевты.

Изменения прописаны в законе о лекарственных средствах, который нацелен изменить оптовый и розничный сегменты фармацевтического рынка, передает Рharm reviews.

Согласно новому закону в Эстонии аптеки и аптечные сети больше не смогут принадлежать дистрибьюторским компаниям. Новые правила гласят, что владелец лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами не может быть акционером, соучредителем юридического лица или управляющим аптекой. Владеть аптекой может только фармацевт.

Аптека

Такие изменения призваны снизить зависимость аптек от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков в стране. Власти Эстонии надеются повысить профессиональную ответственность фармацевта за качество аптечной услуги. Кроме того, после перехода аптек во владение фармацевтов ожидается улучшение качества помощи населению.

В новом законе прописана возможность выбора оптовика при закупке лекарств. А независимость от дистрибьюторов даст больше возможности договариваться о закупочных ценах и продавать лекарства пациентам по более низкой цене.

Отметим, что в Эстонии до 1996 года аптеки могли принадлежать только фармацевтам. Но после аптечные сети стали принадлежать дистрибьюторам фармпродукции или аффилированным с ними компаниям.

В 2006–2014 годах численность и плотность аптечной сети Эстонии нормировались географическими и демографическими показателями (т.е. определялись численностью населения и расстоянием между аптеками: в городах – 1 аптека на 3000 жителей, в сельских одна аптека на 1 кв.км). Но эти требования в 2013 году были признаны неконституционными и были отменены.

Аптека в Эстонии

На данный момент в стране более 80% аптек принадлежат двум компаниям. При этом только 200 из 500 аптек в стране принадлежат фармацевтам.

Ожидается, что новый закон поможет снизить количество аптек до 200-250, а сокращение их количества может привести к экономии до 45 миллионов евро в год, а также к снижению цен на лекарства на целых 11%.

При этом владелец крупнейшей в Эстонии оптовой фармацевтической компании и аптечной сети Margus Linnamäe заявил, что будет соблюдать принятые стандарты, но в то же время пригрозил подать в суд на государство, потому что речь идет об отказе от собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля все аптеки в Эстонии должны перейти в собственность фармацевтов и провизоров, в связи с чем крупнейшие сети уже начали искать выход из ситуации.

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