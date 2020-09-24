В ESA показали, как от Земли отскочил метеороид

К Земле во вторник, 22 сентября, приблизился метеороид. Снизившись до определенной высоты, он отскочил обратно в космос.

Как сообщается на странице Европейского космического агентства (ESA) в Twitter, небесное тело опустилось до высоты в 91 км. Это намного ниже, чем любой спутник на орбите.

Метеороид снизился до 91 км. ESA

Отмечается, что подобные явления (отскоки) происходят примерно 10 раз в год. При этом тысячи объектов сгорают в земной атмосфере.

Метеороидами обычно называют небольшой кусок скалы или металла, который оторвался от кометы или астероида и движется в межпланетном пространстве. Они образуются в результате столкновения астероидов или измельчения малых планет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля над столицей Японии Токио пролетел яркий метеор. Очевидцы тогда заявили, что слышали взрыв.