В ESA показали, как от Земли отскочил метеороид

К Земле во вторник, 22 сентября, приблизился метеороид. Снизившись до определенной высоты, он отскочил обратно в космос.

Как сообщается на странице Европейского космического агентства (ESA) в Twitter, небесное тело опустилось до высоты в 91 км. Это намного ниже, чем любой спутник на орбите.

Отмечается, что подобные явления (отскоки) происходят примерно 10 раз в год. При этом тысячи объектов сгорают в земной атмосфере.

Метеороидами обычно называют небольшой кусок скалы или металла, который оторвался от кометы или астероида и движется в межпланетном пространстве. Они образуются в результате столкновения астероидов или измельчения малых планет.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it ‘bounced’ back into space



➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9