В ЕС выдвинули России громкие обвинения из-за коронавируса

Карина Бондаренко Мир 12:56, 17.05.2020

Распространению некоторых теорий заговора, касающихся нового коронавируса COVID-19, способствуют близкие к Кремлю источники.

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Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано газете Bild am Sonntag.

"Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях", – сообщил дипломат.

Теория заговора о коронавирусе

По его словам, цель такой кампании по дезинформации – подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам, а также поставить под сомнения меры, которые принимают в Европе в связи с пандемией COVID-19.

Стано подчеркнул, что организаторы подобных кампаний стремятся "подорвать доверие общественности к местным властям". Дипломат считает, что в связи с этим вероятны "серьезные последствия для общественного здоровья".

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали "полной чушью" утверждения о том, что технология 5G помогает распространять коронавирус COVID-19.

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Мир

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